Прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на турнире в Силезии с рекордом соревнований
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей соревнований в прыжках в высоту на турнире в Силезии в первый полуофициальный день на Бриллиантовой лиге. Она выиграла турнир с рекордом соревнований (2,00 м), превзойдя достижение соотечественницы Юлии Левченко (1,98), установленное в 2023 году.

Лёгкая атлетика. Турнир в Силезии. Прыжки в высоту, женщины:

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м.
2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,97.
3. Имке Оннен (Германия) — 1,91.

Магучих впервые за три месяца смогла опередить австралийку Олислагерс.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

