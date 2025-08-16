Скидки
Мамиашвили рассказал, когда и где состоится вторая встреча между борцами России и США

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, когда планируется проведение второй матчевой встречи с вольниками сборной США.

«Мы не так давно провели международную матчевую встречу сборной России по вольной борьбе со сборной США в центре Европы – Будапеште. И здесь речь идёт не об «очках, голах, секундах», а о важном и значительном событии, которое подтверждает дружеские отношения между нашими спортсменами и способствует объединению наших стран. Следующую встречу мы планируем провести в январе следующего года в России.

Мы сейчас обсуждаем и прорабатываем все вопросы, связанные с её организацией. Город, в котором состоится встреча, будет определён позже. А третий матч планируется провести в США. Так что у нас может получиться уже своеобразная трилогия», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

21 июля в Будапеште схватки проходили в 10 весовых категориях, сборная России победила со счётом 6-4.

Россия выиграла матчевую встречу с США в вольной борьбе
