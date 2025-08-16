Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ходжкинсон показала лучший результат сезона в мире на 800 м на этапе Бриллиантовой лиги

Ходжкинсон показала лучший результат сезона в мире на 800 м на этапе Бриллиантовой лиги
Кили Ходжкинсон
Комментарии

Британская легкоатлетка олимпийская чемпионка — 2024 Кили Ходжкинсон стала первой в забеге на 800 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша). Сегодня, 16 августа, она преодолела эту дистанцию за 1.54,75 секунды. Таким образом, британка за месяц до ЧМ-2025 показала лучший результата сезона в мире.

Второе место заняла представительница Кении Лилиан Одира — 1.56,52 секунды, а тройку сильнейших замкнула Оратиле Нове из Ботсваны – 1.56,76.

Напомним, в декабре 2024-го Ходжкинсон была признана спортивной персоной года по версии BBC. Игрок в дартс Люк Литтлер занял второе место в голосовании, а игрок в крикет из Англии Джо Рут замкнул тройку лучших.

Материалы по теме
Арман Дюплантис установил 13-й мировой рекорд, но остался недоволен! Что пошло не так?
Арман Дюплантис установил 13-й мировой рекорд, но остался недоволен! Что пошло не так?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android