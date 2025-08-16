Ходжкинсон показала лучший результат сезона в мире на 800 м на этапе Бриллиантовой лиги

Британская легкоатлетка олимпийская чемпионка — 2024 Кили Ходжкинсон стала первой в забеге на 800 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша). Сегодня, 16 августа, она преодолела эту дистанцию за 1.54,75 секунды. Таким образом, британка за месяц до ЧМ-2025 показала лучший результата сезона в мире.

Второе место заняла представительница Кении Лилиан Одира — 1.56,52 секунды, а тройку сильнейших замкнула Оратиле Нове из Ботсваны – 1.56,76.

Напомним, в декабре 2024-го Ходжкинсон была признана спортивной персоной года по версии BBC. Игрок в дартс Люк Литтлер занял второе место в голосовании, а игрок в крикет из Англии Джо Рут замкнул тройку лучших.