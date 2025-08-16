Кипьегон победила на 3000 м на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире

Кенийская легкоатлетка Фаит Чепнгетич Кипьегон стала первой в забеге на 3000 м в рамках очередного этапа Бриллиантовой лиги в Польше, преодолев дистанцию за 8.07,04 секунды. Трёхкратная олимпийская чемпионка показала лучший результат сезона в мире, обновила рекорд соревнований и рекорд Африки. До рекорда мира ей не хватило 0,93.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025, Силезия (Польша). Женщины, 3000 м. Результаты:

1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 8.07,04 секунды;

2. Ликина Амебо (Эфиопия) — 8.34,53;

3. Алешин Бадеек (Эфиопия) — 8.35,51.

Ранее британка Кили Ходжкинсон показала лучший результат сезона в мире на дистанции 800 м.