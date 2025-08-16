Кишане Томпсон выиграл 100-метровку на этапе Бриллиантовой лиги, Лайлз — второй

Ямайский легкоатлет серебряный призёр ОИ-2024 Кишане Томпсон одержал победу на 100 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Польше. Престижную дистанцию он преодолел за 9,87 секунды. Это рекорд соревнований.

Второе место досталось американскому спортсмену Ноа Лайлзу. Олимпийский чемпион уступил лидеру 0,03 и показал лучшее личное время в этом сезоне.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025, Силезия (Польша). Мужчины, 100 м. Результаты:

1. Кишане Томпсон (Ямайка) — 9,87 секунды;

2. Ноа Лайлз (США) — 9,90;

3. Кеннет Беднарек (США) — 9,96.

Ранее британка Кили Ходжкинсон показала лучший результат сезона в мире на дистанции 800 м.