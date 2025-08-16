Фемке Бол победила на 400 м с/б на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона

Нидерландская бегунья олимпийская чемпионка и чемпионка мира Фемке Бол выиграла забег на 400 м с/б на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша). Лидер соревнований преодолела дистанцию за 51,92 секунды. Она обновила лучший результат сезона. Она также установила рекорд соревнований.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025, Силезия (Польша). Женщины, 400 м с барьерами. Результаты:

1. Фемке Бол (Нидерланды) — 51,92 секунды.

2. Эмма Заплеталова (Словакия) — 53,58.

3. Жасмин Джонс (США) — 53,64.

Ранее ямайский легкоатлет серебряный призёр ОИ-2024 Кишане Томпсон одержал победу на 100 м. Престижную дистанцию он преодолел за 9,87 секунды. Это рекорд соревнований.