Фемке Бол победила на 400 м с/б на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона

Фемке Бол
Комментарии

Нидерландская бегунья олимпийская чемпионка и чемпионка мира Фемке Бол выиграла забег на 400 м с/б на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша). Лидер соревнований преодолела дистанцию за 51,92 секунды. Она обновила лучший результат сезона. Она также установила рекорд соревнований.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025, Силезия (Польша). Женщины, 400 м с барьерами. Результаты:

1. Фемке Бол (Нидерланды) — 51,92 секунды.
2. Эмма Заплеталова (Словакия) — 53,58.
3. Жасмин Джонс (США) — 53,64.

Ранее ямайский легкоатлет серебряный призёр ОИ-2024 Кишане Томпсон одержал победу на 100 м. Престижную дистанцию он преодолел за 9,87 секунды. Это рекорд соревнований.

