Шерика Джексон стала сильнейшей на 200 м на этапе Бриллиантовой лиги в Польше

Титулованная ямайская бегунья Шерика Джексон одержала победу в забеге на 200 м в рамках очередного этапа Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша). Спринтерскую дистанцию она преодолела за 22,17 секунды, показав лучший результат сезона в мире.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025, Силезия (Польша). Женщины, 200 м. Результаты:

1. Шерика Джексон (Ямайка) — 22,17 секунды.

2. Бриттани Браун (США) — 22,21.

3. Фавур Чуквука Офили (Нигерия) — 22,25.

Шерика Джексон является олимпийской чемпионкой 2020 года в женской эстафете 4х100 м и четырёхкратной чемпионской мира. На её счету также серебро и три бронзы Олимпиад.