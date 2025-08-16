Скидки
Шерика Джексон стала сильнейшей на 200 м на этапе Бриллиантовой лиги в Польше

Шерика Джексон стала сильнейшей на 200 м на этапе Бриллиантовой лиги в Польше
Шерика Джексон
Титулованная ямайская бегунья Шерика Джексон одержала победу в забеге на 200 м в рамках очередного этапа Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша). Спринтерскую дистанцию она преодолела за 22,17 секунды, показав лучший результат сезона в мире.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025, Силезия (Польша). Женщины, 200 м. Результаты:

1. Шерика Джексон (Ямайка) — 22,17 секунды.
2. Бриттани Браун (США) — 22,21.
3. Фавур Чуквука Офили (Нигерия) — 22,25.

Шерика Джексон является олимпийской чемпионкой 2020 года в женской эстафете 4х100 м и четырёхкратной чемпионской мира. На её счету также серебро и три бронзы Олимпиад.

