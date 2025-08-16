Дюплантис выиграл этап Бриллиантовой лиги в Польше с результатом 6,10 м

Титулованный шведский легкоатлет рекордсмен мира Арман Дюплантис одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша) в соревнованиях по прыжкам в высоту. Олимпийский чемпион остановился на планке 6,10 м. Он не смог совершить ни одной удачной попытки на 6,20.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025, Силезия (Польша). Мужчины, прыжки с шестом. Результаты:

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,10 м.

2. Эммануил Каралис (Греция) — 6,00.

3. Кёртис Маршалл (Австралия) — 5,90.

3. Менно Влон(Нидерланды) — 5,90.

5. Сэм Кендрикс (США) — 5,80.

5. Рено Лявильни (Франция) — 5,80.

Ранее Арман Дюплантис установил 13-й мировой рекорд в своей карьере.