Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дюплантис выиграл этап Бриллиантовой лиги в Польше с результатом 6,10 м

Дюплантис выиграл этап Бриллиантовой лиги в Польше с результатом 6,10 м
Арман Дюплантис
Аудио-версия:
Комментарии

Титулованный шведский легкоатлет рекордсмен мира Арман Дюплантис одержал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша) в соревнованиях по прыжкам в высоту. Олимпийский чемпион остановился на планке 6,10 м. Он не смог совершить ни одной удачной попытки на 6,20.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025, Силезия (Польша). Мужчины, прыжки с шестом. Результаты:

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,10 м.
2. Эммануил Каралис (Греция) — 6,00.
3. Кёртис Маршалл (Австралия) — 5,90.
3. Менно Влон(Нидерланды) — 5,90.
5. Сэм Кендрикс (США) — 5,80.
5. Рено Лявильни (Франция) — 5,80.

Ранее Арман Дюплантис установил 13-й мировой рекорд в своей карьере.

Материалы по теме
Арман Дюплантис установил 13-й мировой рекорд, но остался недоволен! Что пошло не так?
Арман Дюплантис установил 13-й мировой рекорд, но остался недоволен! Что пошло не так?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android