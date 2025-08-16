Скидки
Вархольм с лучшим результатом сезона в мире выиграл 400 м с/б на этапе Бриллиантовой лиги

Вархольм с лучшим результатом сезона в мире выиграл 400 м с/б на этапе Бриллиантовой лиги
Карстен Вархольм
Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира норвежец Карстен Вархольм одержал победу в забеге на 400 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша). Он показал лучший результат сезона в мире и обновил рекорд соревнований. 46,28 секунды также являются третьим результатом в мире в этой дисциплине.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025, Силезия (Польша).
Мужчины, 400 м с барьерами. Результаты:

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 46,28 секунды;
2. Натаниэль Эзекиль (Нигерия) — 47,31;
3. Абдеррахаман Самба (Катар) — 47,34.

Ранее ямайский легкоатлет серебряный призёр ОИ-2024 Кишане Томпсон одержал победу на 100 м. Престижную дистанцию он преодолел за 9,87 секунды. Это рекорд соревнований.

