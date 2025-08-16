Результаты 12-го этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Силезии

15-16 августа в польской Силезии состоялся 12-й этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Мужчины
100 м:
1. Кишане Томпсон (Ямайка) — 9,87 секунды;
2. Ноа Лайлз (США) — 9,90;
3. Кеннет Беднарек (США) — 9,96.
400 м с барьерами:
1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 46,28 секунды;
2. Натаниэль Эзекиль (Нигерия) — 47,31;
3. Абдеррахаман Самба (Катар) — 47,34.
прыжки с шестом:
1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,10 м.
2. Эммануил Каралис (Греция) — 6,00.
3. Кёртис Маршалл (Австралия) — 5,90.
3. Менно Влон (Нидерланды) — 5,90.
прыжки в высоту:
1. Хамиш Керр (Новая Зеландия) — 2,33 м;
2. Джувон Харрисон (США) — 2,28;
3. Олег Дорощук (Украина) — 2,28.
110 м с барьерами (вне программы):
1. Корделл Тинч (США) — 13,03 секунды;
2. Грант Холлоуэй (США) — 13,15;
3. Эрик Эдвардс (США) — 13,20.
Женщины
100 м:
1. Мелисса Джефферсон-Вуден (США) — 10,66 секунды;
2. Тиа Клейтон (Ямайка) — 10,82;
3. Мари-Жози Та Лу-Смит (Кот-д'Ивуар) — 10,87.
110 м с барьерами:
1. Масаи Расселл (США) — 12,19 секунды;
2. Тоня Маршалл (США) — 12,24;
3. Тоби Амусан (Нигерия) — 12,25.
200 м:
1. Шерика Джексон (Ямайка) — 22,17 секунды.
2. Бриттани Браун (США) — 22,21.
3. Фавур Чуквука Офили (Нигерия) — 22,25.
бег на 400 м:
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 49,19 секунды;
2. Сальва Эйд Насер (Катар) — 49,27;
3. Хенриетта Егер (Норвегия) — 49,83.
бег на 400 м с барьерами:
1. Фемке Бол (Нидерланды) — 51,92 секунды.
2. Эмма Заплеталова (Словакия) — 53,58.
3. Джасмин Джонс (США) — 53,64.
бег на 800 м:
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.54,75 секунды;
2. Лилиан Одира (Кения) — 1.56,52;
3. Оратиле Нове (Ботсвана) – 1.56,76.
бег на 3000 м:
1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 8.07,04 секунды;
2. Ликина Амебо (Эфиопия) — 8.34,53;
3. Алешин Бадеек (Эфиопия) — 8.35,51.
прыжки в высоту (вне программы):
1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м.
2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,97;
3. Имке Оннен (Германия) — 1,91.
прыжки с шестом (вне программы):
1. Мари-Жюли Боннен (Франция) — 4,70 м;
2. Ханга Клекнер (Венгрия) — 4,60;
3. Бринн Кинг (США) — 4,60.
Следующий, 13-й этап Бриллиантовой лиги пройдёт 20 августа в Лозанне (Швейцария).