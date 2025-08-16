Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты 12-го этапа Бриллиантовой лиги — 2025 в Силезии

15-16 августа в польской Силезии состоялся 12-й этап Бриллиантовой лиги — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Мужчины

100 м:

1. Кишане Томпсон (Ямайка) — 9,87 секунды;

2. Ноа Лайлз (США) — 9,90;

3. Кеннет Беднарек (США) — 9,96.

400 м с барьерами:

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 46,28 секунды;

2. Натаниэль Эзекиль (Нигерия) — 47,31;

3. Абдеррахаман Самба (Катар) — 47,34.

прыжки с шестом:

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,10 м.

2. Эммануил Каралис (Греция) — 6,00.

3. Кёртис Маршалл (Австралия) — 5,90.

3. Менно Влон (Нидерланды) — 5,90.

прыжки в высоту:

1. Хамиш Керр (Новая Зеландия) — 2,33 м;

2. Джувон Харрисон (США) — 2,28;

3. Олег Дорощук (Украина) — 2,28.

110 м с барьерами (вне программы):

1. Корделл Тинч (США) — 13,03 секунды;

2. Грант Холлоуэй (США) — 13,15;

3. Эрик Эдвардс (США) — 13,20.

Женщины

100 м:

1. Мелисса Джефферсон-Вуден (США) — 10,66 секунды;

2. Тиа Клейтон (Ямайка) — 10,82;

3. Мари-Жози Та Лу-Смит (Кот-д'Ивуар) — 10,87.

110 м с барьерами:

1. Масаи Расселл (США) — 12,19 секунды;

2. Тоня Маршалл (США) — 12,24;

3. Тоби Амусан (Нигерия) — 12,25.

200 м:

1. Шерика Джексон (Ямайка) — 22,17 секунды.

2. Бриттани Браун (США) — 22,21.

3. Фавур Чуквука Офили (Нигерия) — 22,25.

бег на 400 м:

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 49,19 секунды;

2. Сальва Эйд Насер (Катар) — 49,27;

3. Хенриетта Егер (Норвегия) — 49,83.

бег на 400 м с барьерами:

1. Фемке Бол (Нидерланды) — 51,92 секунды.

2. Эмма Заплеталова (Словакия) — 53,58.

3. Джасмин Джонс (США) — 53,64.

бег на 800 м:

1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.54,75 секунды;

2. Лилиан Одира (Кения) — 1.56,52;

3. Оратиле Нове (Ботсвана) – 1.56,76.

бег на 3000 м:

1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) — 8.07,04 секунды;

2. Ликина Амебо (Эфиопия) — 8.34,53;

3. Алешин Бадеек (Эфиопия) — 8.35,51.

прыжки в высоту (вне программы):

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м.

2. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,97;

3. Имке Оннен (Германия) — 1,91.

прыжки с шестом (вне программы):

1. Мари-Жюли Боннен (Франция) — 4,70 м;

2. Ханга Клекнер (Венгрия) — 4,60;

3. Бринн Кинг (США) — 4,60.

Следующий, 13-й этап Бриллиантовой лиги пройдёт 20 августа в Лозанне (Швейцария).