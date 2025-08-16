Ноа Лайлз отреагировал на результаты забега на 100 м на этапе Бриллиантовой лиги в Польше

Олимпийский чемпион американский легкоатлет Ноа Лайлз прокомментировал выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии (Польша). В забеге на 100 м американец стал вторым, преодолев дистанцию за 9,90 секунды. Победа осталась за Кишане Томпсоном (Ямайка).

«Это шаг вперёд. Мне нужно было увидеть результат быстрее 10 секунд. Необходимо было почувствовать вкус победы, обогнать соперников. Сегодня я обошёл действительно серьёзных ребят, которые бегают 9,7 и 9,8. Я набираю уверенность. Это заставляет меня быть довольным не только от результатов сегодняшнего дня, но и от следующей недели, и Токио», — приводит слова Лайлза The Athletic.

Ранее кенийская легкоатлетка Фаит Чепнгетич Кипьегон стала первой в забеге на 3000 м, преодолев дистанцию за 8.07,04 секунды. Трёхкратная олимпийская чемпионка показала лучший результат сезона в мире, обновила рекорд соревнований и рекорд Африки. До рекорда мира ей не хватило 0,93.