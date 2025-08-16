Генетические тесты канадских легкоатлеток не соответствуют требованиям World Athletics

Генетические тесты канадских легкоатлеток не соответствуют требованиям Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Об этом сообщает Reuters.

Легкоатлетическое ведомство Канады поручило провести тесты на ген SRY, который способствует определению биологического пола спортсменов. В письме, отправленном на этой неделе спортсменам, сообщается, что предоставленные ими тест‑наборы не соответствуют требуемому стандарту.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике 2025 года пройдет в Токио (Япония) с 13 по 21 сентября. По требованию World Athletics, все спортсмены должны предоставить действительные тесты на гендерную принадлежность до 1 сентября.