Садулаев рассказал, что судился с CAS ради участия в Олимпиаде-2024

Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поделился подробностями того, как решал вопрос с участием в Играх-2024. В Париж россиянина так и не допустили.

«Я очень хотел туда попасть. Всё для этого делал. Судился в CAS. Очень много денег. Если бы я просто сидел на диване и ничего не делал, чтобы попасть, тогда сожалел бы. А когда ты сделал всё возможное и невозможное, уже обиды такой нет. Я верующий человек и отнёсся к этому так, что мне не суждено было туда попасть. В отличной форме был. Ребята знают, что я параллельно судился и готовился», — приводит слова Садулаева пресс-служба ФСБР.

Напомним, Садулаева отказались допускать в Турцию, где весной 2024-го проходила олимпийская квалификация. Затем спортсмена не оказалось среди лиц, которым МОК одобрил участие в ОИ.