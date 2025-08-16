Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Садулаев рассказал, что судился с CAS ради участия в Олимпиаде-2024

Садулаев рассказал, что судился с CAS ради участия в Олимпиаде-2024
Абдулрашид Садулаев
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поделился подробностями того, как решал вопрос с участием в Играх-2024. В Париж россиянина так и не допустили.

«Я очень хотел туда попасть. Всё для этого делал. Судился в CAS. Очень много денег. Если бы я просто сидел на диване и ничего не делал, чтобы попасть, тогда сожалел бы. А когда ты сделал всё возможное и невозможное, уже обиды такой нет. Я верующий человек и отнёсся к этому так, что мне не суждено было туда попасть. В отличной форме был. Ребята знают, что я параллельно судился и готовился», — приводит слова Садулаева пресс-служба ФСБР.

Напомним, Садулаева отказались допускать в Турцию, где весной 2024-го проходила олимпийская квалификация. Затем спортсмена не оказалось среди лиц, которым МОК одобрил участие в ОИ.

Материалы по теме
Лучшему российскому борцу запретили выступать на Олимпиаде-2024. Садулаев пал жертвой МОК
Лучшему российскому борцу запретили выступать на Олимпиаде-2024. Садулаев пал жертвой МОК
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android