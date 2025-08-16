Главный тренер «КПРФ» — о Суперкубке по футзалу: важнейший турнир для нашей команды

Главный тренер МФК «КПРФ» Бесо Зоидзе высказался по поводу предстоящего матча за Суперкубок России по футзалу — 2025. Его подопечные выйдут на площадку с «Ухтой». Встреча состоится завтра, 17 августа. Начало — в 14:00 мск.

— Суперкубок России — важнейший турнир для нашей команды. И дело даже не в том, что мы его ни разу ещё не завоёвывали. Это задача. С огромным желанием и концентрацией подходим к матчу с «Ухтой».

— Соперником вашей команды станет чемпион России «Ухта». Кого выделите в составе ухтинцев?

— Во-первых, поздравляю «Ухту» с первым чемпионством — это важный момент для всего российского футзала. У них квалифицированный тренерский штаб, свой стиль и много сильных игроков. Отмечу Дмитрия Прудникова — он создаёт атмосферу профессионализма и высокого интеллекта на площадке.

— Матч пройдёт в новом зале в Туле. Как относитесь к такому выбору?

— Отличное решение для популяризации футзала. Зал соответствует статусу Суперкубка, и для зрителей, уверен, это будет большой праздник.

— Болельщиков «КПРФ» в Туле наверняка будет много.

— Да, расстояние всего 200 км от Москвы, поэтому жду наших фанатов в большом количестве. Но и у «Ухты» будет мощная поддержка. Думаю, это будет настоящий праздник футзала, где выиграет весь наш вид спорта, — приводит слова Зоидзе пресс-служба РФС.