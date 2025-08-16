Главный тренер «Ухты» рассказал о задаче команды на Суперкубок-2025 по футзалу

Главный тренер МФК «Ухта» Вадим Яшин высказался о подготовке к матчу за Суперкубок-2025 по футзалу. Его подопечные сразятся за титул с МФК «КПРФ». Встреча пройдёт 17 августа в Туле.

— Сюрпризов не жду. Ожидаю очень сложный матч с серьёзным соперником, который к тому же будет лучше готов именно к этой встрече — они вышли из отпуска на две недели раньше нас. Но сегодня мы провели первую тренировку, и было видно, что ребята соскучились по игре и друг по другу. Настроение отличное, надеюсь, сможем подготовиться и показать достойный футбол.

— «Ухта» пока не выигрывала Суперкубок. Ставите ли задачу завоевать трофей любой ценой или рассматриваете матч как подготовку к сезону?

— Задачи выиграть любой ценой нет, о чём говорит и запланированное отсутствие Гитты, Прудникова и Парадински. Но любой спортсмен, выходя на площадку, хочет победить. Поэтому мы будем играть на максимум и постараемся завоевать этот трофей, — приводит слова Яшина пресс-служба РФС.