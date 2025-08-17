Скидки
Ронни О'Салливан проиграл Нилу Робертсону в финале турнира Saudi Arabia Masters 2025

Комментарии

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан проиграл австралийцу Нилу Робертсону в финале турнира Saudi Arabia Masters 2025. Поединок завершился со счётом 10:9 в пользу Робертсона.

Напомним, О'Салливан стал самым возрастным автором максимального брейка в истории (49 лет 253 дня). Он сделал два максимальных брейка в матче с соотечественником Крисом Вейклином (6:3) в полуфинале прошедшего турнира.

Турнир проходил в Джидде (Саудовская Аравия) с 8 по 16 августа. Призовой фонд соревнований составил £ 2 302 000. В прошлом году чемпионом Saudi Arabia Masters стал английский снукерист Джадд Трамп.

