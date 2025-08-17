Скидки
Легенда велоспорта выступила против равенства призовых мужчин и женщин

Легенда велоспорта выступила против равенства призовых мужчин и женщин
Жанни Лонго
Трёхкратная победительница «Тур де Франс», олимпийская чемпионка 1996 года француженка Жанни Лонго выступила с негативной реакцией по поводу идеи о равенстве призовых мужчин и женщин в этом виде спорта.

Сейчас сильнейший на «Большой петле» получает за победу в генеральной классификации от € 500 до 650 тыс., в то время, как женщина-чемпион будет вознаграждена суммой около € 50 тыс.

«Женщины дарят красивое шоу, но мужчины проезжают больше километров. Почему не должно быть разницы, учитывая пропорции к числу часов на велосипеде? Я не совсем согласна с требованием равенства», — приводит слова Лонго Mundo Deportivo.

Лонго выигрывала женскую версию Гранд-тура в 1987-1989 годах. Она также является 13-кратной чемпионкой мира и 59-кратной чемпионкой Франции в трековых и шоссейных гонках.

