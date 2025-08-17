Скидки
Сургутский «Факел» единогласно принят в члены футзальной Суперлиги

Комментарии

Сургутский «Факел» единогласно принят в члены футзальной Суперлиги на общем собрании организации.

«Внимание! Общим собранием сургутский «Факел» единогласно принят в члены Суперлиги!» — говорится в сообщении пресс-службы Суперлиги.

Команда пробилась в элитный дивизион, выиграв плей-офф Высшей лиги.

В субботу, 16 августа, в Санкт-Петербурге завершился турнир NOVA ARENA, в котором принимали участие «Факел», «Кристалл», вторая команда КПРФ и «ИрАэро». Победителем стал «Кристалл», команда из Сургута заняла второе место, КПРФ-2 — третье.

В воскресенье, 17 августа, новый футзальный сезон стартует в Туле матчем за Суперкубок между «Ухтой» и КПРФ.

Комментарии
