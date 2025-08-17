Скидки
«Это честно». Чемпионка мира из Австралии поддержала допуск россиян на мировые старты

Комментарии

Чемпионка мира по прыжкам в воду австралийка Мэддисон Кини поддержала полноценный допуск российских спортсменов на международные соревнования.

«Это здорово для спорта и честно по отношению к спортсменам. У меня нет ответа на политическую сторону вопроса, она меня не касается. Но я знаю российских спортсменов, я давно с ними выступала вместе, они сильные и талантливые. Мне было радостно увидеть Кристину Ильиных, она прекрасная прыгунья. Она старше меня, опытнее, за ней всегда интересно наблюдать. Когда приезжают все сильнейшие, соревнования становятся более цельными», — сказала Кини в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

