Чемпионка мира по прыжкам в воду заявила, что может завершить карьеру после ОИ-2028

Чемпионка мира по прыжкам в воду австралийка Мэддисон Кини сообщила, что может завершить карьеру после Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

Кини 29 лет, она серебряный призёр ОИ-2024 в Париже и бронзовый призёр Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а также четырёхкратная чемпионка мира.

«Я готовлюсь к следующей Олимпиаде. Но дальше буду думать о будущем. Всё-таки мне будет 32 года, кажется, этого вполне достаточно, чтобы сказать себе стоп. В то же время думаю, что я пока не готова отказаться от любимого дела и начать новую главу. У меня есть ещё три года, чтобы принять решение, но я уже сказала своим друзьям: если передумаю, пожалуйста, остановите меня!

Но уходить важно на красивой ноте. Я хочу поднимать интерес к прыжкам в воду в Австралии. Мне нравится поговорка: во время прилива поднимаются все лодки. Уверена, что если смогу одержать много больших и ярких побед, привлечь внимание к себе и своему виду спорта, то вместе со мной прыжками в воду в Австралии будет заниматься ещё больше людей», — сказала Кини в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.