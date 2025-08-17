«Красный Яр» победил «Енисей-СТМ» в красноярском дерби чемпионата России по регби

«Красный Яр» одержал победу над «Енисеем-СТМ» в красноярском дерби в рамках 10-го тура чемпионата России по регби. Встреча в Красноярске завершилась со счётом 24:17 (10:5) в пользу хозяев.

«Енисей-СТМ» занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Красный Яр» выиграл третий матч подряд и располагается на третьей строчке с 33 очками. Второе место занимает «Стрела-Ак Барс» (36).

В следующем туре 23 августа «Красный Яр» в гостях сыграет с новокузнецким «Металлургом», «Енисей-СТМ» днём позднее примет московскую «Славу».

«Енисей-СТМ» — действующий чемпион и обладатель Кубка России по регби.