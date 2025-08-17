Скидки
Прыгунья в воду Мэддисон Кини: это стереотип, что в нашем виде спорта есть только Китай

Прыгунья в воду Мэддисон Кини: это стереотип, что в нашем виде спорта есть только Китай
Чемпионка мира по прыжкам в воду австралийка Мэддисон Кини высказалась об уровне конкуренции в прыжках в воду, отметив, что за победы могут бороться и представители других прыжковых школ мира.

– Мэддисон, как вы оцените для себя прошедший чемпионат мира?
– Всё здорово! Уезжаю с двумя медалями. Конечно, всегда настраиваешься на максимальный результат. На метровом трамплине я не побеждала давно, в микст-прыжках тоже была серьёзная конкуренция. У нас был шанс занять в том числе и первое место, но итальянцы были очень хороши, они показали блестящие прыжки. Пока шли соревнования, я не следила за баллами, но понимала – права на ошибку у нас нет, они были почти безупречными.

– Вас не удивляет, что даже при спаде китайцев находятся сильные соперники?
– Нет, конечно! Это в каком-то смысле стереотип, что в нашем виде спорта есть только Китай. Конечно, они лидеры, у них есть сильные спортсмены во всех дисциплинах, но и школы других стран активно развиваются, средний уровень очень высокий. И австралийская школа прыжков в воду также не отстаёт. Те же итальянцы меня поражают своей ментальной стойкостью и тем, насколько они стабильны, как хорошо справляются с давлением, – сказала Кини в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

