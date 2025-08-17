Чемпионка мира из Австралии рассказала, как работает в горнодобывающей компании

Чемпионка мира по прыжкам в воду австралийка Мэддисон Кини рассказала, что, помимо выступления за сборную Австралии в прыжках в воду, работает в горнодобывающей компании, отметив, что в шутку её иногда называют шахтёром.

«Я работаю в BHP Billiton – это крупнейшая в мире горнодобывающая компания. Наша штаб-квартира находится в Мельбурне, мы работаем на залежах угля, руды и меди в Австралии, Чили и других странах. Моя специализация – работа с крупной механизированной техникой. Я помогаю настраивать системы наведения, которые установлены на грузовиках, экскаваторах и другом оборудовании.

В шутку комментаторы иногда называют меня шахтёром, представляя себе хрупкую девушку-спортсменку, управляющую огромным экскаватором. Хотя на самом деле я могу это делать, я умею! Для этого не нужна, собственно, большая физическая сила. Иногда я даже выезжаю на разработки в командировку, чтобы посмотреть, как всё работает на практике, проверить, всё ли в порядке, но чаще всего это просто не требуется.

Большая часть моей работы связана исключительно с программным обеспечением, которое настраивается удалённо. Я могу работать и из офиса, и из дома, и откуда угодно ещё, так что даже на сборах в других странах, на соревнованиях я могу подключиться к работе и решить какую-то задачу», – сказала Кини в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.