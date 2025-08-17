«Буду часами сидеть у компьютера». Призёр Олимпиады рассказала об увлечении видеоиграми

Чемпионка мира по прыжкам в воду австралийка Мэддисон Кини рассказала о своём увлечении компьютерными играми, отметив, что они помогают ей справиться со стрессом во время соревнований.

– За компьютером вы не только работаете, но и играете. Это правда, что вы играли в League of Legends во время Олимпиады в Париже?

– Всё так, я и правда очень люблю видеоигры и действительно играла в «Лигу легенд» во время Олимпиады. Но это была разовая акция, скажем так (улыбается). На чемпионате мира я её уже не повторяла. Дала себе другой настрой – удачно выступить, чтобы спокойно вернуться домой и потом уже часами напролёт сидеть у компьютера.

– Я читал, что видеоигры помогали вам справиться со стрессом. Это ещё один способ отвлечься?

– Верно. Не секрет, конечно, что в нашем виде спорта психология играет огромное значение, и я добилась в этом вопросе серьёзного прогресса, как мне кажется. В молодости я была очень категорична к себе в отношении выступлений и успеха. В какой-то степени это давало мотивацию работать, такая принципиальность и требовательность сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Но вместе с этим я была несчастна, моментами это было невыносимо, – сказала Кини в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.