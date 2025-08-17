Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Буду часами сидеть у компьютера». Призёр Олимпиады рассказала об увлечении видеоиграми

«Буду часами сидеть у компьютера». Призёр Олимпиады рассказала об увлечении видеоиграми
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира по прыжкам в воду австралийка Мэддисон Кини рассказала о своём увлечении компьютерными играми, отметив, что они помогают ей справиться со стрессом во время соревнований.

– За компьютером вы не только работаете, но и играете. Это правда, что вы играли в League of Legends во время Олимпиады в Париже?
– Всё так, я и правда очень люблю видеоигры и действительно играла в «Лигу легенд» во время Олимпиады. Но это была разовая акция, скажем так (улыбается). На чемпионате мира я её уже не повторяла. Дала себе другой настрой – удачно выступить, чтобы спокойно вернуться домой и потом уже часами напролёт сидеть у компьютера.

– Я читал, что видеоигры помогали вам справиться со стрессом. Это ещё один способ отвлечься?
– Верно. Не секрет, конечно, что в нашем виде спорта психология играет огромное значение, и я добилась в этом вопросе серьёзного прогресса, как мне кажется. В молодости я была очень категорична к себе в отношении выступлений и успеха. В какой-то степени это давало мотивацию работать, такая принципиальность и требовательность сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Но вместе с этим я была несчастна, моментами это было невыносимо, – сказала Кини в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Материалы по теме
«Меня в шутку называют шахтёром». Необычное интервью с мировой звездой прыжков в воду
Эксклюзив
«Меня в шутку называют шахтёром». Необычное интервью с мировой звездой прыжков в воду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android