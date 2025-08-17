«Моя лучшая победа». Нил Робертсон — о финале с Ронни О'Салливаном на Saudi Arabia Masters

Чемпион мира 2010 года по снукеру австралиец Нил Робертсон прокомментировал свою победу над семикратным чемпионом мира англичанином Ронни О'Салливаном в финале турнира Saudi Arabia Masters 2025.

«Я думаю, что это, возможно, превосходит даже чемпионат мира, потому что мне пришлось отвечать на множество вопросов: смогу ли я обыграть кого-то вроде Ронни в финале такого масштаба? Мы встречались во многих финалах, и я выиграл несколько, он, наверное, больше. Но победить его здесь, когда так много поставлено на кон, — определённо моя лучшая победа.

Надеюсь, моя история сможет вдохновить молодое поколение никогда не сдаваться: в спорте будут взлёты и падения, и дело не в том, насколько сильно ты падаешь, а в том, насколько высоко ты сможешь отскочить.

Я просто не могу словами передать, что это значит — играть с Ронни в финале такого масштаба. Когда я был ребёнком в Австралии, я и представить себе не мог что-то подобное», – приводит слова Робертсона TNT Sports.