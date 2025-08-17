Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Моя лучшая победа». Нил Робертсон — о финале с Ронни О'Салливаном на Saudi Arabia Masters

«Моя лучшая победа». Нил Робертсон — о финале с Ронни О'Салливаном на Saudi Arabia Masters
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 2010 года по снукеру австралиец Нил Робертсон прокомментировал свою победу над семикратным чемпионом мира англичанином Ронни О'Салливаном в финале турнира Saudi Arabia Masters 2025.

«Я думаю, что это, возможно, превосходит даже чемпионат мира, потому что мне пришлось отвечать на множество вопросов: смогу ли я обыграть кого-то вроде Ронни в финале такого масштаба? Мы встречались во многих финалах, и я выиграл несколько, он, наверное, больше. Но победить его здесь, когда так много поставлено на кон, — определённо моя лучшая победа.

Надеюсь, моя история сможет вдохновить молодое поколение никогда не сдаваться: в спорте будут взлёты и падения, и дело не в том, насколько сильно ты падаешь, а в том, насколько высоко ты сможешь отскочить.

Я просто не могу словами передать, что это значит — играть с Ронни в финале такого масштаба. Когда я был ребёнком в Австралии, я и представить себе не мог что-то подобное», – приводит слова Робертсона TNT Sports.

Материалы по теме
Наконец-то мы увидели заряженного Ронни О’Салливана! Неужели всё просто из-за денег?
Наконец-то мы увидели заряженного Ронни О’Салливана! Неужели всё просто из-за денег?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android