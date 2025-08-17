Ронни О’Салливан — о финале Saudi Arabia Masters: расстроен, что не выиграл

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан поделился мнением о финале турнира Saudi Arabia Masters 2025, в котором он уступил австралийцу Нилу Робертсону.

«Нил заслужил свою победу, он сегодня был сильнее, я просто пытался держаться, пытался сделать из этого матч, и я рад, что мне это удалось хотя бы немного. При счёте 6:2 он полностью переигрывал меня, при 7:2 я думал, что вечер закончится рано, поэтому был рад хотя бы немного продлить борьбу.

Нил заслужил победу, он играл лучше, наверное, лучше всего за всю неделю. Приехав сюда в начале недели, я был бы доволен, выиграв пару матчей, так что выход в финал — это, конечно, здорово. Нельзя быть слишком жадным.

Я доволен своими выступлениями, расстроен, что не выиграл, но Нил заслужил победу», – приводит слова О'Салливана TNT Sports.