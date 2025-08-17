Фрум — об отсутствии Погачара на «Вуэльте Испании»: каждый год от него требуют всё больше

Четырёхкратный победитель «Тур де Франс», победитель «Джиро д'Италия» и «Вуэльты Испании» британский велогонщик Кристофер Фрум поделился мнением об отсутствии победителя «Тур де Франс» – 2025 словенца Тадея Погачара в заявке на участие в престижной многодневке «Вуэльта Испании» – 2025.

«Я думаю, было нормально, что он выглядел уставшим. Он всегда выступает на очень высоком уровне, и каждый год от него требуют всё больше. В каком-то смысле я немного узнаю себя в нём. Помню, когда я подряд выиграл «Тур де Франс», «Вуэльту» и «Джиро д’Италия» в 2017–2018 годах, я приехал во Францию уставшим и истощённым физически и морально, хотя при этом оставался в хорошей форме», – приводит слова Фрума L’Equipe.

Напомним, Погачар не попал в заявочный список своей команды UAE Team Emirates для участия в «Вуэльте Испании – 2025». При этом команда Погачара подчеркнула, что решение об отдыхе было принято для оптимальной подготовки к завершающей части сезона и предстоящему чемпионату мира.