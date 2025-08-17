Скидки
29-летний итальянский спортсмен умер на Всемирных играх в Чэнду

Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис скончался на Всемирных играх в Чэнду (Китай) во вторник, 12 августа, сообщает BBC Sport.

По данным источника, 8 августа Дебертолис потерял сознание во время забега на среднюю дистанцию во время соревнований по спортивному ориентированию из-за сильной жары. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали, но спустя четыре дня он скончался.

Оргкомитет Всемирных игр и Международная федерация спортивного ориентирования выразили соболезнования семье и близким спортсмена и пообещали оказать поддержку семье Маттиа Дебертолиса.

Всемирные игры завершатся в воскресенье, 17 августа.

