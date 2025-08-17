Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ходжкинсон — о первой победе в 2025 году: была рада открыть сезон таким образом

Ходжкинсон — о первой победе в 2025 году: была рада открыть сезон таким образом
Аудио-версия:
Комментарии

Британская легкоатлетка, олимпийская чемпионка — 2024 Кили Ходжкинсон поделилась эмоциями после победы в забеге на 800 м на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии. Для Ходжкинсон этот старт стал первым после Олимпийских игр – 2024 в Париже.

«Я очень рада. Трибуны — замечательные, я пробежала достаточно быстро. Была рада приехать сюда и открыть для себя сезон именно таким образом — что может быть лучше? Чувствую себя так, будто возродилась. Это первый старт за год, и ты не знаешь, как он сложится, но я хотела отдать все свои силы. Думаю, что справилась с этим. Теперь готовлюсь к следующим вызовам для себя», – сказала Ходжкинсон в интервью после финиша.

Напомним, британка выиграла забег в Силезии, показав лучший результат сезона в мире за месяц до старта чемпионата мира по лёгкой атлетике – 1.54,75.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2025 пройдёт с 13 по 21 сентября в японском Токио.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android