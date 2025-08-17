Ходжкинсон — о первой победе в 2025 году: была рада открыть сезон таким образом

Британская легкоатлетка, олимпийская чемпионка — 2024 Кили Ходжкинсон поделилась эмоциями после победы в забеге на 800 м на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии. Для Ходжкинсон этот старт стал первым после Олимпийских игр – 2024 в Париже.

«Я очень рада. Трибуны — замечательные, я пробежала достаточно быстро. Была рада приехать сюда и открыть для себя сезон именно таким образом — что может быть лучше? Чувствую себя так, будто возродилась. Это первый старт за год, и ты не знаешь, как он сложится, но я хотела отдать все свои силы. Думаю, что справилась с этим. Теперь готовлюсь к следующим вызовам для себя», – сказала Ходжкинсон в интервью после финиша.

Напомним, британка выиграла забег в Силезии, показав лучший результат сезона в мире за месяц до старта чемпионата мира по лёгкой атлетике – 1.54,75.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2025 пройдёт с 13 по 21 сентября в японском Токио.