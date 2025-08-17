Чемпионку России по велоспорту дисквалифицировали на четыре года за допинг

Чемпионка России по велоспорту на шоссе Евгения Третьякова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
В документах ФВСР отмечается, что в пробе 39‑летней спортсменки от 24 апреля обнаружили запрещённую субстанцию GW1516 (эндуробол). Это вещество действует на метаболические пути, активируемые посредством физических упражнений, и увеличивает выносливость.
Срок дисквалификации велогонщицы завершится 26 мая 2029 года.
В апреле Третьякова заняла второе место на чемпионате России в индивидуальной гонке на время в гору, в 2024 году велогонщица стала чемпионкой страны в этой дисциплине.