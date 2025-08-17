Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионку России по велоспорту дисквалифицировали на четыре года за допинг

Чемпионку России по велоспорту дисквалифицировали на четыре года за допинг
Комментарии

Чемпионка России по велоспорту на шоссе Евгения Третьякова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

В документах ФВСР отмечается, что в пробе 39‑летней спортсменки от 24 апреля обнаружили запрещённую субстанцию GW1516 (эндуробол). Это вещество действует на метаболические пути, активируемые посредством физических упражнений, и увеличивает выносливость.

Срок дисквалификации велогонщицы завершится 26 мая 2029 года.

В апреле Третьякова заняла второе место на чемпионате России в индивидуальной гонке на время в гору, в 2024 году велогонщица стала чемпионкой страны в этой дисциплине.

Материалы по теме
«Меня не поймали, меня выставили». Скандальный велогонщик Армстронг — о допинг-истории
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android