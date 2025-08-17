Арман Дюплантис — о победе в Силезии: мне пришлось очень сильно побороться

Титулованный шведский легкоатлет рекордсмен мира Арман Дюплантис прокомментировал свою победу на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии. Дюплантис одержал победу в секторе для прыжков с шестом, показав результат 6,10 м.

«Это была не идеальная соревновательная сессия для меня. Но это нормально, такое бывает. Мне пришлось очень сильно побороться. Каралис прыгал просто потрясающе и сильно подталкивал меня. Заставил меня взять 6,10, чтобы вообще победить. Но я доволен тем, как я боролся, честно говоря, даже если это было немного неровно и не на том уровне, на который я способен. Но всего несколько дней назад я побил мировой рекорд. Думаю, естественно, что после этого немного спадает напряжение и ноги уже не в том состоянии, в котором я хотел бы их видеть. Но что есть, то есть. В целом всё хорошо. Думаю, я показал, что умею бороться.

И, конечно, если говорить о прыжке Каралиса на шесть метров, то два спортсмена с прыжками за шесть метров на одном старте — это всегда что-то исключительное. И я надеюсь, что люди не будут воспринимать это как должное, потому что это действительно круто. Каралис сейчас прыгает просто замечательно. И то, что мы оба перепрыгнули шесть метров на этих соревнованиях, — это особое событие. Такое происходило всего несколько раз», – сказал Дюплантис в интервью после старта.