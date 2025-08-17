«Ухта» впервые в истории завоевала Суперкубок России, в овертайме победив «КПРФ»

«Ухта» обыграла «КПРФ» в матче за Суперкубок России. Встреча в спортивном комплексе «Тулица» в Туле завершилась в дополнительное время со счётом 5:4 в пользу команды из Республики Коми.

В составе «Ухты» отличились Лукас Педала (2-я минута), Иван Суворов (25), Максим Перевалов (30) и Дмитрий Хусаинов (47), ещё один мяч был забит после автогола Павла Симакова (44). У «КПРФ» голами отметились Артём Ниязов (10), Янар Асадов (35) и Дмитрий Шведко (48), также автогол у Михаила Москалёва (2).

«Ухта», ставшая победителем Суперлиги в минувшем сезоне, впервые в истории завоевала Суперкубок России.

В 2024 году обладателем Суперкубка России стал клуб «Газпром-Югра». В предыдущем розыгрыше, который проходил в формате «Финала четырёх», югорчане в финале турнира победили «Норильский никель» со счётом 4:3.