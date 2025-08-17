Дюплантис — о результатах сестры Джоанны: она ещё немного уступает другим спортсменкам

Титулованный шведский легкоатлет рекордсмен мира Арман Дюплантис рассказал, как он воспринял выступление своей сестры Джоанны Дюплантис на этапе Бриллиантовой лиги в польской Селезии. На этапе в Селезии она заняла 12-е место в соревнованиях у женщин в прыжках с шестом, показав результат 4,10 м.

– Ещё одно исключительное событие — твоя сестра, которая тоже выступала здесь, в Силезии. Ты нервничал, наблюдая за её стартом?

— Безусловно. Я знаю, что родители нервничают невероятно, они даже спать не могут. Но я считаю, что для неё это очень важно — быть здесь, выступать и смело бросать вызов. В каком-то смысле она ещё немного уступает другим спортсменкам по уровню, но очень важно, чтобы она прочувствовала атмосферу элиты, к которой стремится.

Я уверен, что уже в следующем году вы увидите совершенно другую, улучшенную версию её, так же как в этом году увидели прогресс. И надеюсь, что мы чаще будем выступать вместе, потому что это очень весело — быть с ней в одной компании, ездить и соревноваться бок о бок, – сказал Дюплантис в интервью после старта.