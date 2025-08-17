«Лучше, чем ожидал». Вархольм — о своём результате на этапе Бриллиантовой лиги в Селезии

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира норвежец Карстен Вархольм прокомментировал свою победу на этапе Бриллиантовой лиги в Селезии (Польша). Вархольм завершил дистанцию за 46,28 секунды, показав лучший результат сезона в мире.

— Думаю, 46,28 секунды даже лучше, чем я ожидал, но в то же время знал, что способен на это. Я нахожусь в такой форме, чтобы выйти на дорожку и действительно показать результат. Нужно просто выйти и бежать, а что получится — то получится. Конечно, я очень счастлив и горжусь тем, что смог показать такие секунды сегодня.

– Что отличало этот старт от предыдущих в сезоне? Чувствовали что-то особенное?

— Для меня до сих пор лучшей гонкой в этом году остаётся старт в Осло на этапе Бриллиантовой лиги, где я установил мировой рекорд на 300 м с барьерами. Для меня это была первая часть сезона, а потом началась вторая. Первая часть была посвящена наработке скорости. А теперь, во второй части, мы добавили тренировки, чтобы лучше пройти последние 100 м. Думаю, сейчас мы построили лучшую версию меня самого. Это всё часть плана, и я думаю, что нас никогда не стоит недооценивать. Мы с тренером работаем очень грамотно, у нас всегда есть план, – сказал Вархольм в интервью после старта в Селезии.