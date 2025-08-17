Карстен Вархольм рассказал о планах подготовки к ЧМ-2025 в Токио

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира норвежец Карстен Вархольм рассказал, как он планирует провести финальный этап подготовки к чемпионату мира – 2025 по лёгкой атлетике, который пройдёт в Токио (Япония).

«На самом деле сейчас я отправляюсь в Цюрих на финал Бриллиантовой лиги, а затем в Токио, на тренировочный сбор перед чемпионатом мира. У нас есть очень хороший план и цель. Я уверен, что мы сделали нужную работу, а теперь остаётся только правильно подвести свою форму к Токио», – сказал Вархольм в интервью после старта на этапе Бриллиантовой лиги в польской Селезии.

Чемпионат мира – 2025 по лёгкой атлетике в Токио пройдёт с 13 по 21 сентября.