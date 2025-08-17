Фемке Бол — о результате забега в Селезии: была цель хорошо пройти барьеры

Нидерландская бегунья олимпийская чемпионка и чемпионка мира Фемке Бол прокомментировала свой результат на дистанции 400 м с/б на этапе Бриллиантовой лиги в Селезии (Польша). Бол пробежала дистанцию за 51,92 секунды, обновив лучший результат сезона в мире.

«Была цель хорошо пройти барьеры. Честно говоря, я никогда не уверена, насколько это действительно хорошо, пока не увижу анализ после забега, но я чувствовала себя очень хорошо на последних барьерах, особенно по сравнению с этапом в Будапеште. Так что я довольна. Ощущения хорошие. Я чувствовала силу, и это приятно.

Думаю, чтобы пробежать за 51,92 секунды, нужен очень хороший забег в целом, но особенно последние несколько барьеров должны быть пройдены очень сильно, и сегодня они были такими», – сказала Бол в интервью после старта.