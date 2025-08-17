Скидки
Капитан «Ухты» Андрей Павлов поделился эмоциями после победы в матче за Суперкубок России

Капитан «Ухты» Андрей Павлов поделился эмоциями после победы в матче за Суперкубок России
Комментарии

Капитан «Ухты» Андрей Павлов прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок России. Встреча с «КПРФ», которая прошла в спортивном комплексе «Тулица» в Туле, завершилась в дополнительное время со счётом 5:4 в пользу команды из Республики Коми.

«Эмоции очень странные. Во-первых, было очень тяжело. Немножко отпуск свой растянули. Может, нам и на плюс сыграло в итоге. Капитанская повязка тоже немного сковывала. Повесили на руку, а получилось, будто цепи на ноги накинули», — приводит слова Павлова пресс-служба «Ухты».

«Ухта», ставшая победителем Суперлиги в минувшем сезоне, впервые в истории завоевала Суперкубок России. В 2024 году обладателем Суперкубка России стал клуб «Газпром-Югра». В предыдущем розыгрыше, который проходил в формате «Финала четырёх», югорчане в финале турнира победили «Норильский никель» со счётом 4:3.

