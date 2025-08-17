Скидки
Чемпионат России по регби: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица

Комментарии

Сегодня, 17 августа, завершился 10-й тур чемпионата России по регби — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

16 августа, суббота

  • «Слава» (Москва) — «Локомотив» (Пенза) — 25:52.

17 августа, воскресенье

  • «ВВА-Подмосковье» (Монино) — «Металлург» (Новокузнецк) — 21:24.
  • «Красный Яр» (Красноярск) — «Енисей-СТМ» (Красноярск) — 24:17.
  • «Динамо» (Москва) — «Стрела-Ак Барс» (Казань) — 22:32.

После 10-го тура в турнирной таблице первые два места занимают «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс» с результатом 40 очков, далее идёт «Красный Яр» (33). На последней строчке в турнирной таблице находится «Металлург» (5).

