Главный тренер «Енисея-СТМ» высказался о поражении от «Красного Яра» в матче ЧР по регби

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин прокомментировал поражение от «Красного Яра» в рамках 10-го тура чемпионата России по регби. Встреча в Красноярске завершилась со счётом 24:17 (10:5) в пользу хозяев.

«Нормальная ситуация, «Яр» как раз сегодня вышел «грызть» это поле. Говоря о двух ошибках, это сильно сказано — только в первом тайме порядка 80, а половина из них — детской школы. 30 минут играть на одной половине, а затем с двух пропинов или с двух ударов получить две попытки — это было бы, конечно, смешно, если бы не было грустно. Сегодня команда и её ключевые игроки делают простые ошибки, которые сегодня у 18-летних не увидишь, а потом в то же время героически начинают это преодолевать. Значит, что-то делаем неправильно. Поэтому с такой игрой говорить о каких-то первых местах на сегодняшний момент не приходится. Есть время, будем разбираться», — приводит слова Первухина пресс-служба «Енисея-СТМ».

«Енисей-СТМ» занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 39 очков. «Красный Яр» выиграл третий матч подряд и располагается на третьей строчке с 33 очками. Второе место занимает «Стрела-Ак Барс» (36).

