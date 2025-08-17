Скидки
«Меня захлёстывают эмоции». Главный тренер РК «Красный Яр» — о победе над «Енисеем-СТМ»

«Меня захлёстывают эмоции». Главный тренер РК «Красный Яр» — о победе над «Енисеем-СТМ»
Главный тренер регбийного клуба «Красный Яр» Ульрих Бейерс прокомментировал победу над «Енисеем-СТМ» в красноярском дерби в рамках 10-го тура чемпионата России по регби. Встреча в Красноярске завершилась со счётом 24:17 (10:5) в пользу хозяев.

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
17 августа 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Красный Яр
Красноярск
Окончен
24 : 17
Енисей-СТМ
Красноярск

«Меня захлёстывают эмоции. Это был длинный год подготовки, команда менялась. Мы долго шли к таким победам и наконец пришли. Регби – это игра моментов, когда их нет, то приходится много защищаться. Сегодня у нас были моменты, мы их использовали, заработали очки и выиграли. Надеюсь, у Морозова и Сангинова небольшие травмы, а вообще вся команда сегодня после такой тяжёлой игры будет спать с болью. Хочется сказать регбистам спасибо, они выигрывали маленькие битвы и заслуженно добились победы», — приводит слова Бейерса пресс-служба РК «Красный Яр».

