Ангелина Мельникова впервые за четыре года примет участие в международном старте

Олимпийская чемпионка Токио – 2020 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова впервые за четыре года примет участие в международном турнире. Мельникова выступит на турнире FIG World Challenge Cup, который пройдет с 13 по 14 сентября в Париже, об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Было принято решение, что в Париже будет выступать Мельникова, она настоящий боец и способна завоевать медали даже в том случае, если выступит со своими старыми программами. В Париж также поедут тренер Константин Плужников, который работает с Мельниковой, и судья Елена Редянова», – приводит слова Родионенко ТАСС.

Напомним, последним международным турниром, в котором принимала участие Мельникова, был чемпионат мира – 2021 по спортивной гимнастике в японском Китакюсю, где россиянка завоевала золотую медаль в многоборье. Также она стала обладательницей серебряной медали в вольных упражнениях и бронзовой в упражнениях на бревне.