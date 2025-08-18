Скидки
Правительство РФ запретило свободный вход на спортивные соревнования

Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2025 №1217 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353». Теперь в правилах обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований есть запрет на свободный проход на официальные соревнования. Проход осуществляется только по билетам с обязательным контролем на входах.

«Допуск зрителей, участников соревнований и иных лиц, задействованных в проведении соревнований, в места проведения соревнований осуществляется только при наличии входных билетов или иных документов, предоставляющих право на посещение соревнований», — говорится в постановлении Правительства РФ.

Также допуск транспортных средств на места проведения мероприятий допускается только при наличии пропуска или иных документов, предоставляющих право проезда на территорию места проведения соревнований.

