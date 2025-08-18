В Госдуме отреагировали на ужесточение входа болельщиков на спортивные соревнования

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на ужесточение входа болельщиков на спортивные соревнования.

— В новом постановлении Правительства Российской Федерации указано, что допуск зрителей, участников соревнований и иных лиц на соревнования будет осуществляться только при наличии билетов или иных документов для входа.

— Я допускаю, что эта инициатива придумана для обеспечения безопасности. Понятно, что на биатлон и лыжи можно прорваться. Наверняка бесплатные билеты всё равно можно будет получать. Сейчас это пока только постановление, и позже мы увидим, как это реализуется. Не знаю, как это будет обеспечиваться на открытых площадках, но на другие спортивные объекты нельзя взять и просто зайти.

Ещё допускаю, что это делается для учёта болельщиков. Министерство спорта хочет увидеть статистику, сколько людей посещает соревнования. А то мы все говорим, что любим спорт, но пока только абстрактно можем сказать, сколько болельщиков посещает спортивные мероприятия. При наличии бесплатных и платных билетов возможен учёт, сколько реально ходит людей. В любом случае, когда я иду на какое-то соревнование, спрашиваю: «А есть ли билет?» Я прекрасно понимаю, что мне нужна какая-то бумажка для прохода.

У нас сейчас мир технологий и даже есть слоты на марафоны. Люди задолго покупают билеты на «Московский марафон». Это нормально, к этому все привыкают. Или взять другой пример — когда проходил какой-то чемпионат мира и людям давали бесплатные билеты, чтобы они заполнили трибуны. Вопрос в юридической формальности, а не в том, чтобы в чём-то обязать болельщиков, — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.