«Хотел бы ещё поставить рекорд России на 200 метров». Фёдор Иванов — о планах на будущее

Рекордсмен России в беге на 400 м с/б Фёдор Иванов в социальных сетях ответил на вопрос, не хотел ли бы он попробовать выступать на дистанции 400 метров и побить ещё один рекорд России.
— 800 не хочешь побегать?
— Хотел бы, но на данный момент не готов садить свою скорость спринтерскую.
— Нет ли желания ворваться на гладкие 400 метров и забрать рекорд России ещё на одной дистанции?
— Есть такое в планах, хотел бы ещё попробовать поставить рекорд России на 200 метров. Но если тренер разрешит уйти на спринт, — написал Иванов в социальных сетях.
Иванову 23 года, он четырёхкратный чемпион России в беге на 400 метров с барьерами. За рекорд на первенстве страны спортсмен дополнительно получит 300 тыс. рублей.