«Хотел бы ещё поставить рекорд России на 200 метров». Фёдор Иванов — о планах на будущее

«Хотел бы ещё поставить рекорд России на 200 метров». Фёдор Иванов — о планах на будущее
Рекордсмен России в беге на 400 м с/б Фёдор Иванов в социальных сетях ответил на вопрос, не хотел ли бы он попробовать выступать на дистанции 400 метров и побить ещё один рекорд России.

— 800 не хочешь побегать?
— Хотел бы, но на данный момент не готов садить свою скорость спринтерскую.

— Нет ли желания ворваться на гладкие 400 метров и забрать рекорд России ещё на одной дистанции?
— Есть такое в планах, хотел бы ещё попробовать поставить рекорд России на 200 метров. Но если тренер разрешит уйти на спринт, — написал Иванов в социальных сетях.

Иванову 23 года, он четырёхкратный чемпион России в беге на 400 метров с барьерами. За рекорд на первенстве страны спортсмен дополнительно получит 300 тыс. рублей.

Драма на чемпионате России! Легкоатлет Фёдор Иванов снёс рекорд страны и потерял сознание
