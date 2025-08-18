«Я бы с ума сошла, если бы постоянно думала об этом». Кочанова — об отстранении России

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

– Вы говорили, что вам удаётся абстрагироваться от мыслей об отстранении. И всё-таки в это сложно поверить. Вы же видите свои результаты и результаты ваших соперниц на зарубежных турнирах. Нет ощущения, что что-то идёт не так?

– Ощущение есть, безусловно. Но я бы с ума сошла, если бы не абстрагировалась и постоянно думала бы об этом, выгорела бы десять раз, может быть, уже закончила бы со спортом. Когда люди слышат это мнение, многие начинают смеяться над ним, воспринимать его как неправду. Но когда ты чем-то занимаешься – надо полностью фокусироваться на этом.

Я сконцентрировала все свои силы на деятельности, которой я занимаюсь. Если я буду расплёскивать себя на то, где меня нет, на то, чего у меня нет, на то, на что я не могу повлиять… Это как плевать в лужу или в воздух: лужу ты пополняешь, а в воздух просто метаешь слюну, это глупо, — сказала Кочанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.