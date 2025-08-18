Скидки
Прыгунья в высоту Кочанова: я бы душу продала за возможность выступить на Олимпиаде

Прыгунья в высоту Кочанова: я бы душу продала за возможность выступить на Олимпиаде
Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова заявила, что если бы у неё была возможность выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, то она бы ей воспользовалась.

– Была большая дилемма перед Парижем по поводу нейтрального статуса – и были те, кто сделал выбор в пользу того, чтобы сознательно остаться дома. Вы их понимаете?
– Наверное, их можно понять, но честно скажу, для меня это всё было очень странно. Я считаю, что, если у тебя есть возможность выступить на Олимпиаде, получить нейтральный статус, это надо делать. У нас, например, вообще такой возможности не было. Я бы за неё душу продала. Но дело в том, что нам даже не дали эту возможность, — сказала Кочанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Мне больно. После каждого сезона я реву». Интервью со звездой российской лёгкой атлетики
«Мне больно. После каждого сезона я реву». Интервью со звездой российской лёгкой атлетики
