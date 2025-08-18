Кочанова — об украинке Магучих: Господи, и этот человек — лицо нашего спорта?

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова отреагировала на высказывания украинской спортсменки Ярославы Магучих в адрес российских атлетов.

– Со стороны Магучих постоянно слышны уколы, косвенно и в ваш адрес. Тяжёлая ситуация в её стране не оправдывает Ярославу?

– В моём понимании это некрасиво и глупо. Некрасиво, когда человек, который продвигает вид, всю лёгкую атлетику, порой даёт комментарии, не очень фильтруемые. Допустим, был комментарий в сторону Лены Куличенко в стиле: «Патлы все повырываю». Я читаю, сижу и думаю: «Господи, и этот человек является лицом нашего вида спорта?»

Это ужасно. Нельзя такие вещи говорить, когда на тебя все ориентируются, дети на тебя смотрят. Как можно до этого дойти? Мы все просто люди, — сказала Кочанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.