Российская прыгунья в высоту Мария Кочанова: мировой рекорд вполне реален

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова поделилась мнением о том, что может бороться за установление нового мирового рекорда, отметив, что зачастую показывать большие результаты мешает психологический фактор.

– В детстве вы говорили про мечту прыгнуть на 2,18. Но, если реалистично, какие у вас краткосрочные и долгосрочные цели?

– Из реалистичных целей, наверное, рекорд Санкт-Петербурга хотела бы побить. Сейчас это 2,04. Он за ученицей моего тренера, Ирой Гордеевой. Это условная первостепенная отметка для меня. Понятно, что мы не знаем, на что способен наш организм, может, я вообще завтра завершу карьеру. Случиться может всё что угодно. Поэтому пока цель – высота 2,05.

– А если глобально мыслить – насколько реально бороться за новый мировой рекорд?

– Считаю, что он вполне реален, но для этого нужно хорошо проработать голову, полностью освободиться от всех комплексов, зажатости и от ограничений в голове. Высотников же ограничивает голова. Если ты боишься, то у тебя сразу ломается вся техника. А техника ломается – прыжок уже не тот, показываешь совсем разные прыжки, и это очень влияет на результативность. У нас момент преодоления в голове очень важен. У меня было в Бресте такое: 2 метра взяла легко, красиво, с огромным запасом, можно было дальше продолжать, но на 2,02 выходишь – и уже тяжеловато становится, — сказала Кочанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.