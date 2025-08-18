Скидки
Кочанова: со мной украинки ещё в 2018-м не общались, делали вид, что не понимают по-русски

Кочанова: со мной украинки ещё в 2018-м не общались, делали вид, что не понимают по-русски
Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова рассказала, что ещё в 2018 году украинские спортсменки делали вид, что не понимают русский язык.

«Вопрос не в текущей ситуации, она всегда была такой, кажется. Со мной украинки не разговаривали ещё в 2018-м, делали вид, что русский не понимают. Это было обидно. На юношеской Олимпиаде был странный момент, я просто не поняла то, что сказал судья, он быстро пробормотал с акцентом на английском. Я подошла у Ярославы Магучих спросить, потому что больше русскоговорящих у нас в секторе не было, она не то что проигнорировала, а сказала что-то на украинском.

Я стою и думаю: «Ну я же нормально попросила, я ничего не понимаю…». Были такие вещи принципиальные, эстонцы тоже делали вид намеренно, что русский не знают, много кто так делал. Но это выбор каждого человека», — сказала Кочанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

