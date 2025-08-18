Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Есть обида на ситуацию». Кочанова — о сравнении результатов российских турниров с ОИ-2024

«Есть обида на ситуацию». Кочанова — о сравнении результатов российских турниров с ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова высказалась о сравнении результатов российских спортсменов, которые они показывали на соревнованиях внутри страны, с результатами, показанными на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

– Как ты относишься к практике, которая применялась у нас во время Игр в Париже, когда приравнивали результаты на внутренних стартах к результатам ОИ в Париже? Например, Евгению Чикунову называли двукратной победительницей олимпийской чемпионки.
– Да, меня тоже приравняли к третьему месту Олимпиады. Я считаю, что это, с одной стороны, круто – как-то внутри эго твоё поддевает. Чувствуешь, да, ты крутой. Но головой понимаешь, что ты не там. В любом случае это другие эмоции и ощущения. И никто не знает, что бы было в Париже. Может быть, личный рекорд новый бы поставила, а может, квалификацию бы не прошла. На девчонок у меня никаких обид нет, есть обида на ситуацию, — сказала Кочанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, на Олимпиаде-2024 принимали участие некоторые из российских спортсменов, которые выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Материалы по теме
«Мне больно. После каждого сезона я реву». Интервью со звездой российской лёгкой атлетики
Эксклюзив
«Мне больно. После каждого сезона я реву». Интервью со звездой российской лёгкой атлетики
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android